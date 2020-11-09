Son dakika: Koronavirüs aşısında müjdeli haber! Pfizer açıkladı: Yüzde 90 etkili
Son dakika haberine göre... Faz3 testleri sonucunda Prof. Dr. Uğur Şahin'in üzerinde çalıştığı aşının koronavirüsü yüzde 90 oranında önlediği duyuruldu.
Dünya genelinde milyonlarca kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen koronavirüse karşı açı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Pfizer firmasına ait olan ve Faz3 testleri sonucunda Prof. Dr. Uğur Şahin'in üzerinde çalıştığı aşının koronavirüsü yüzde 90 oranında önlediğini duyuruldu.
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Yapılan açıklamaya göre, en azından 1 semptom gösteren 94 kişiye yapılan aşı uygulamasında aşının etkinlik oranı yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu belirlendi.
YILBAŞINDAN ÖNCE DAĞITIMA BAŞLANABİLİR
Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla yapılan aşının yılbaşından önce dağıtıma hazır olabileceği söyleniyor. Hala devam eden çalışmalar ve etki düzeyi araştırması sürmesine rağmen aşının işe yaradığı ortaya konurken Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün" derken "Aşama 3, COVID-19 aşısı denememizin ilk sonuçlarıdır. Bu aşama aşımızın COVID-19'u önleme yeteneğinin ilk kanıtını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
BAŞVURU YAPILACAK
Aşının yaygın kullanımı ise hemen başlamayacak. Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre deneyler tamamlandıktan sonra koronavirüs aşısı için önce Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) iznine başvurulacak. Bu izin alındıktan sonra ise aşının üretim ve dağıtım çalışmaları başlayacak.
ONBİNLERCE KİŞİDE DENENDİ
Aşının şu ana kadar 6 farklı ülkeden 43 bin 500 kişide denendiği ifade edilerek, aşının güvenli olduğu tespit edildiği aktarıldı. On binlerce gönüllüyle yapılan araştırmada bir gruba iki doz deneysel aşı diğer gruba tuzlu su plasebo verildi. Yapılan çalışmada aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğu görüldü.
ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından ay sonuna kadar aşıyı kullanmak için "acil durum onayı başvurusunda" bulunmayı planlandığı öğrenildi. Pfizer ve BioNTech, 2020 yılının sonuna kadar 50 milyon, 2021 yılının sonuna kadar ise 1.3 milyar doz Covid-19 aşısı üretmeyi planlıyor.
Aşıyı geliştiren Prof. Dr. Türkiye'nin yeni aylık ekonomi dergisi INBUSINESS özel açıklamalarda bulunmuştu
Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yer alan dergi, ilk sayısında Kovid- 19 aşısını geliştiren Türk doktor Prof. Uğur Şahin'i ve Almanya'da kurduğu değeri 22 milyar doları aşan BioNTech şirketinin çarpıcı öyküsünü kapağına taşmıştı.
Nazar boncuklu kolyesini boynundan hiç çıkarmayan, İskenderun doğumlu bu Türk, BioNTech'in Almanya'nın Mainz kentindeki merkezine bisikletiyle gidip gelen mütevazı bir bilim adamı. Bugünlerde tüm dünya medyasının peşinden koştuğu Şahin, INBUSINESS'a verdiği röportajda, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri aşının geliştirme sürecini ve bundan sonraki günlerde dünyayı neler beklediğini anlatmıştı.
Ekim 2019'da Nasdaq'da halka açıldığında piyasa değeri 3.4 milyar dolar olan BioNTech'in bugünkü piyasa değeri 21 milyar dolar civarında. Bu da Şahin'i dünyanın dolar milyarderleri arasına sokuyor.