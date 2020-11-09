Son dakika: Koronavirüs aşısında müjdeli haber! Pfizer açıkladı: Yüzde 90 etkili

ONBİNLERCE KİŞİDE DENENDİ

Aşının şu ana kadar 6 farklı ülkeden 43 bin 500 kişide denendiği ifade edilerek, aşının güvenli olduğu tespit edildiği aktarıldı. On binlerce gönüllüyle yapılan araştırmada bir gruba iki doz deneysel aşı diğer gruba tuzlu su plasebo verildi. Yapılan çalışmada aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğu görüldü.