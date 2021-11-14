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Perde Arkası - ABD’yi hangi lobiler yönetiyor? FETÖ – PKK lobisi nasıl çalışıyor?

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Giriş: 14.11.2021 09:28
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri... İki ülke arasındaki müttefiklik ilişkisi aslında uzun yıllara dayanıyor. ABD'deki terör lobilerinin iki ülke arasındaki pozitif ilişkiye karşı hamleleri ise gittikçe artıyor. Peki Türkiye'nin barış diplomasisine karşı harekete geçen lobiler Beyaz Saray'ı nasıl yönlendiriyor ve ABD'nin reel politikadan uzak "Türkiye algısı"neye göre şekilleniyor? Detaylar perde arkası haberimizde...
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