20 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
20.09.2019

Park halindeki 2 otomobil ve 10 motosiklet kül oldu |Video

İtalya'nın başkenti Roma'da park halindeki otomobil ve motosikletler alevler içinde kaldı. Yangın, başkent Roma'nın Prati bölgesinde çıktı. Park halinde bulunan araçlarda çıkan yangın sonrası, 2 otomobil ve 10 motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerel medya yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini; olayla ilgili olarak polis ekiplerinin araştırma başlattığını; sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiğini duyurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Gerilim tırmanıyor! Uzaydan bile vurabiliriz
Gerilim tırmanıyor! "Uzaydan bile vurabiliriz"
Arabasını tekmeleyen adamı ezdi
Arabasını tekmeleyen adamı ezdi
AVM'de büyük yangın!
AVM'de büyük yangın!
İtfaiyeyi beklemedi yanan kamyonla itfaiyeye gitti
İtfaiyeyi beklemedi yanan kamyonla itfaiyeye gitti
Canlı yayında yorumcunun sandalyesi kırıldı
Canlı yayında yorumcunun sandalyesi kırıldı
Yavru köpeğine kavuşan çocuğun sevinç gözyaşları
Yavru köpeğine kavuşan çocuğun sevinç gözyaşları
ABD ilk kez kabul etti! Dünya büyük şokta...
ABD ilk kez kabul etti! Dünya büyük şokta...
Çatı katında panter şoku! Görenler şaşkına döndü...
Çatı katında panter şoku! Görenler şaşkına döndü...
Afganistan'da bombalı saldırı!
Afganistan'da bombalı saldırı!
4 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı
4 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı
Köpek balığı saldırısından drone ile kurtuldu
Köpek balığı saldırısından drone ile kurtuldu
Rusya bu görüntüleri ilk kez paylaştı!
Rusya bu görüntüleri ilk kez paylaştı!
Daha Fazla Video Göster