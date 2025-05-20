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Paris’te insanlığın öldüğü konser! Gazze’nin bombalanma görüntüleri yansıtıldı: Soykırım görüntüleriyle böyle eğlendiler

Paris’te insanlığın öldüğü konser! Gazze’nin bombalanma görüntüleri yansıtıldı: Soykırım görüntüleriyle böyle eğlendiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 19:11
Katil İsrail, katliamlarına hız vermeye devam ederken Fransa'nın başkenti Paris skandal görüntülere sahne oldu. "Gazze tamamen yok edilmeli" sözüyle hatırlanan İsrailli şarkıcı Eyal Golan'ın, Paris'te verdiği konser de Filistinlilerin bombalandığı anlar dev ekrana yansıtıldı. Vahşetin yansıtıldığı konserde binlerce kişi, soykırım görüntüleriyle doyasıya eğlendi. Yaşanan o anlara tepki yağarken işte "insanlık ölmüş" dedirten o konser.
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Paris’te insanlığın öldüğü konser! Gazze’nin bombalanma görüntüleri yansıtıldı: Soykırım görüntüleriyle böyle eğlendiler
Paris’te insanlığın öldüğü konser!
Paris’te insanlığın öldüğü konser!
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