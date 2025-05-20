Paris’te insanlığın öldüğü konser! Gazze’nin bombalanma görüntüleri yansıtıldı: Soykırım görüntüleriyle böyle eğlendiler

Katil İsrail, katliamlarına hız vermeye devam ederken Fransa'nın başkenti Paris skandal görüntülere sahne oldu. "Gazze tamamen yok edilmeli" sözüyle hatırlanan İsrailli şarkıcı Eyal Golan'ın, Paris'te verdiği konser de Filistinlilerin bombalandığı anlar dev ekrana yansıtıldı. Vahşetin yansıtıldığı konserde binlerce kişi, soykırım görüntüleriyle doyasıya eğlendi. Yaşanan o anlara tepki yağarken işte "insanlık ölmüş" dedirten o konser.

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