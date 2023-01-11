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Paris'te bıçaklı saldırı dehşeti

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 14:31
Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişi bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. 6 kişi yaralandı, saldırgan ise etkisiz hale getirildi. A Haber muhabiri Ömer Aydın detayları aktardı.
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