25 Ekim 2025, Cumartesi
Pakistan'da "ölümcül" hava kirliliği! Dünyanın havası en kirli şehri: Lahor
Pakistan’da son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan hava kirliliği, özellikle Lahor’da etkisini gösterdi. Kentte görüş mesafesi neredeyse sıfıra inerken, vatandaşların çoğu maske takarak kendini korumaya çalıştı. Yetkililer, hava kirliliğinin sağlık risklerini vurguladı ve uyarılarda bulundu.