Pakistan'da "ölümcül" hava kirliliği! Dünyanın havası en kirli şehri: Lahor
Pakistan’da ölümcül hava kirliliği! Dünyanın havası en kirli şehri: Lahor

Pakistan'da "ölümcül" hava kirliliği! Dünyanın havası en kirli şehri: Lahor

Giriş: 25.10.2025 18:56
Pakistan’da son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan hava kirliliği, özellikle Lahor’da etkisini gösterdi. Kentte görüş mesafesi neredeyse sıfıra inerken, vatandaşların çoğu maske takarak kendini korumaya çalıştı. Yetkililer, hava kirliliğinin sağlık risklerini vurguladı ve uyarılarda bulundu.
