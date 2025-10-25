Pakistan'da "ölümcül" hava kirliliği! Dünyanın havası en kirli şehri: Lahor

Pakistan’da son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan hava kirliliği, özellikle Lahor’da etkisini gösterdi. Kentte görüş mesafesi neredeyse sıfıra inerken, vatandaşların çoğu maske takarak kendini korumaya çalıştı. Yetkililer, hava kirliliğinin sağlık risklerini vurguladı ve uyarılarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN