Otoyol kenarında yangın! Araçlarını zor kurtardılar

Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde kaydedildi. Eyalette etkili olan yangınlar, bir otoyola sıçradı. Otoyol kenarındaki çalıların da tutuşmaya başlamasıyla sürücüler korku dolu anlar yaşadı. Araçlarında mahsur kalanlar, bir kişinin yardımıyla otoyol kenarındaki çiti geçerek alevlerden kurtuldu.