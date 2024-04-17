17 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ölü amcasını kredi için bankaya götürdü! Gerçek polisin gelmesi ile ortaya çıktı

Ölü amcasını kredi için bankaya götürdü! Gerçek polisin gelmesi ile ortaya çıktı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.04.2024 16:29
Brezilya'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir kadın yanında yaşlı bir adamla bankaya geldi. Kredi çekmeye çalıştı. Ancak adam hareketsiz ve solgundu. Gerçek ise polisin olay yerine gelmesi ile ortaya çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ölü amcasını kredi için bankaya götürdü
Ölü amcasını kredi için bankaya götürdü
Golden Gate, Boeing, Lockheed Martin...
Golden Gate, Boeing, Lockheed Martin...
Dubai sele teslim! Havalimanın su bastı
Dubai sele teslim! Havalimanın su bastı
İngiltere’de sigarasız jenerasyon geliyor! 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara satış yasak
İngiltere'de sigarasız jenerasyon geliyor! 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara satış yasak
Soykırımcı Joe sloganına destek
"Soykırımcı Joe" sloganına destek
Hastanede toplu mezar! Çocuk parkı vuruldu
Hastanede toplu mezar! Çocuk parkı vuruldu
İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor!
İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor!
İşte İran’ın nükleer tesisleri!
İşte İran’ın nükleer tesisleri!
Fırtına karavanı böyle devirdi
Fırtına karavanı böyle devirdi
Tarihi borsa binasında yangın
Tarihi borsa binasında yangın
Kudüs sokakları karıştı!
Kudüs sokakları karıştı!
Dubai’de 24 ayar altından banknot basıldı!
Dubai'de 24 ayar altından banknot basıldı!
Daha Fazla Video Göster