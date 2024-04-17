Ölü amcasını kredi için bankaya götürdü! Gerçek polisin gelmesi ile ortaya çıktı

Brezilya'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir kadın yanında yaşlı bir adamla bankaya geldi. Kredi çekmeye çalıştı. Ancak adam hareketsiz ve solgundu. Gerçek ise polisin olay yerine gelmesi ile ortaya çıktı.

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