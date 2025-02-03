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Ödül töreninde insanlık dersi! Danimarkalı oyuncu Gazze’deki soykırımı haykırdı

Ödül töreninde insanlık dersi! Danimarkalı oyuncu Gazze'deki soykırımı haykırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.02.2025 22:07
Danimarka Film Ödülleri töreninde oyuncu Amanda Radeljak'ın yaptığı konuşma törene damga vurdu. Radeljak, terör ordusu tarafından katledilen minik Filistinli kız Hind Rajab'ı andı. İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma tepki gösteren oyuncu "Halkın gözleri önünde bir cenazeye tanık olmak kabul edilemez." dedi.
Ödül töreninde insanlık dersi! Danimarkalı oyuncu Gazze’deki soykırımı haykırdı
Ödül töreninde insanlık dersi!
Ödül töreninde insanlık dersi!
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