Ödül töreninde insanlık dersi! Danimarkalı oyuncu Gazze’deki soykırımı haykırdı

Danimarka Film Ödülleri töreninde oyuncu Amanda Radeljak'ın yaptığı konuşma törene damga vurdu. Radeljak, terör ordusu tarafından katledilen minik Filistinli kız Hind Rajab'ı andı. İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma tepki gösteren oyuncu "Halkın gözleri önünde bir cenazeye tanık olmak kabul edilemez." dedi.