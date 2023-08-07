07 Ağustos 2023, Pazartesi
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Nijer'de askeri darbe! ECOWAS'ın cuntaya verdiği süre doldu! | Halk Türk bayraklarıyla sokakta…
Nijer'deki askeri darbede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için Nijer'deki askeri cuntaya verdiği 1 haftalık süre doldu. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ECOWAS'ın müdahale için daha fazla zaman ihtiyacı olduğunu yazdı. 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta, ikinci bir emre kadar Nijer hava sahasını kapattıklarını belirterek, yabancı bir ülkenin Nijer'e saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. Öte yandan sömürgeci Avrupa'ya karşı tepki gösteren Nijer halkı elinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıktı. İşte detaylar...