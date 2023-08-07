07 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Nijer'de askeri darbe! ECOWAS'ın cuntaya verdiği süre doldu! | Halk Türk bayraklarıyla sokakta…

Nijer'de askeri darbe! ECOWAS'ın cuntaya verdiği süre doldu! | Halk Türk bayraklarıyla sokakta…

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2023 16:45
Nijer'deki askeri darbede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için Nijer'deki askeri cuntaya verdiği 1 haftalık süre doldu. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ECOWAS'ın müdahale için daha fazla zaman ihtiyacı olduğunu yazdı. 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta, ikinci bir emre kadar Nijer hava sahasını kapattıklarını belirterek, yabancı bir ülkenin Nijer'e saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. Öte yandan sömürgeci Avrupa'ya karşı tepki gösteren Nijer halkı elinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıktı. İşte detaylar...
Nijer’deki darbede son durum
Nijer'deki darbede son durum
İsrail güçleri kurşun yağdırdı: 3 ölü
İsrail güçleri kurşun yağdırdı: 3 ölü
Almanya’da nitelikli işçi sorunu
Almanya'da nitelikli işçi sorunu
Yol yarıldı içine düştü
Yol yarıldı içine düştü
Sörf tahtası üzerinde zorlu mücadele
Sörf tahtası üzerinde zorlu mücadele
Danimarka’da Kur’an’a yönelik alçak saldırı
Danimarka'da Kur'an'a yönelik alçak saldırı
Pakistan’da tren kazası: En az 15 ölü
Pakistan'da tren kazası: En az 15 ölü
Yaz ayında gözlerine inanamadılar!
Yaz ayında gözlerine inanamadılar!
ABD’li vekillerden Ege’de yeni üsler kurulsun talebi
ABD’li vekillerden Ege’de yeni üsler kurulsun talebi
Beyrut patlamasının 3. yılı...
Beyrut patlamasının 3. yılı...
Dünyada bu hafta neler oldu?
Dünyada bu hafta neler oldu?
Batı’da sokağa atılan insanlık dramı: Evsizler
Batı'da sokağa atılan insanlık dramı: Evsizler
Daha Fazla Video Göster