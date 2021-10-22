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New York’taki Türkevi'nin önünde şüpheli paket alarmı

İHA
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Giriş: 22.10.2021 23:16
New York’ta Türkevi’nin önüne bırakılan şüpheli paket tehdidinin ortadan kalkmasının ardından bölgede polis kordonu kaldırılırken, Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde yeniden trafiğe açıldı.

New York'ta BM binası yakınında bulunan Türk Evi'nin önüne bırakılan şüpheli paket yetkilileri alarma geçirmişti.

Şüpheli paketin içinde kırmızı güller olduğunun tespit edilmesinin ardından bölgede her şey normale döndü. Söz konusu bölgede polis kordonu kaldırılırken, BM binasının da bulunduğu 1. Cadde (First Avenue) yeniden trafiğe açıldı. Caddeden çok sayıda araç geçtiği görüldü.

New York’taki Türkevi’nin önünde şüpheli paket
New York’taki Türkevi'nin önünde şüpheli paket
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