BİZE ULAŞIN
24.09.2019
New York Times Meydanı'nda led ekranlı araçlarla Türkiye tanıtımı |Video
Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun desteğiyle New York'un ünlü Times Meydanı'nda yapılan ücretsiz aşure ikramına Amerikalılar ve turistler büyük ilgi gösterdi. Aşure dağıtımının yanı sıra üç tarafı dijital panel kaplı, iki adet LED görüntülü araç, başta aşure dağıtılan noktalar olmak üzere New York'un önemli ve kalabalık merkezlerinde gezerek Türkiye'nin tanıtımını yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.