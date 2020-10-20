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Nefes kesen anlar! Yer çekimine meydan okudular

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Giriş: 20.10.2020 08:49
Güncelleme:20.10.2020 08:54
İngiltere’de Kraliyet donanması filmleri aratmayan bir tatbikata imza attı. Giyilebilir jet takımıyla donatılan askerler denizin üstünde havalandı.

İngiltere'de Kraliyet donanması filmleri aratmayan bir tatbikata imza attı. Giyilebilir jet takımıyla donatılan askerler denizin üstünde havalandı.

Nefes kesen tatbikatte askerler yer çekimine meydan okudular. Askeri amaçlı üretilen jet takımları test edildi.

Hücum bot zerinden düşman gemisi olarak tasvir edilen gemiye uçup geri döndüler.

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Nefes kesen anlar! Yer çekimine meydan okudular
Nefes kesen anlar! Yer çekimine meydan okudular
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