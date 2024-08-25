NASA uzayda mahsur kalan astronotların gelecek yıl döneceğini açıkladı

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle 6 Haziran’da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen astronotların Dünya'ya dönüş tarihi belli oldu. NASA Başkanı Bill Nelson düzenlediği basın toplantısında, uzayda mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore’nin SpaceX’e ait Dragon uzay aracı ile birlikte Şubat ayında döneceklerini belirtti. Astronotların kendilerini uzay istasyonuna taşıyan Starliner mekiği ile geri dönmeleri için “çok fazla belirsizlik” olduğunu ve mekiğin küçük sızıntılar yapması ve bazı iticilerinin arızalanması nedeniyle sorun yaşandığını söyleyen Nelson, Starliner’ın mürettebatsız olarak dönmesine karar verildiğini bildirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN