20 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Meksika'da vahşet: Müsabakada ölen rakibinin rol yaptığını sandı!

Meksika'da vahşet: Müsabakada ölen rakibinin rol yaptığını sandı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2020 01:28
Güncelleme:20.10.2020 01:31
Meksika'da bir dövüşçü, müsabaka sırasında ölümcül beyin rahatsızlığı nedeniyle yere yığıldı. Beyin anevrizması geçiren dövüşçünün hayatını kaybettiği belirtilirken; yaşanan olayı şovun bir parçası sanan başka bir dövüşçü ise ringe girerek yardım etmeye çalışan kişiye tekme attı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, ülkenin Nezahualcoyot şehrindeki Arena San Juan Stadı'nda Cumartesi günü meydana geldi. 'Principe Aereo' takma adıyla dövüşen 26 yaşındaki Luis Angel Salazar, müsabaka sırasında birden yere yığıldı. Görüntülerde, Salazar'ın rakibi ve hakemin yere yığılan genç dövüşçünün hemen yardımına koştuğu görüldü. Bunu şovun bir parçası sanan ring dışındaki başka bir dövüşçü ise ringe girerek Salazar'a yardım etmeye çalışan kişiye tekme attı. Daha sonra dövüşçü, Salazar'ın yere düşmesinin bir şov olmadığını anlayarak ona yardım etti. Yerel medyada yer alan haberde, Salazar'ın beyin anevrizması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Meksika'da vahşet: Müsabakada ölen rakibinin rol yaptığını sandı!
Meksika'da vahşet: Müsabakada ölen rakibinin rol yaptığını sandı!
Kardeşi ile yürüyen merdivenlerden düştü
Kardeşi ile yürüyen merdivenlerden düştü
Trump ayinde maske takmadı
Trump ayinde maske takmadı
Rusya tatbikatın görüntülerini paylaştı
Rusya tatbikatın görüntülerini paylaştı
Gence'de halk yaralarını sarıyor
Gence'de halk yaralarını sarıyor
Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!
Saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!
Kabe’de hasret 7 ay sonra bitti
Kabe’de hasret 7 ay sonra bitti
Ezilmekten kurtardığı 3 metrelik dev piton...
Ezilmekten kurtardığı 3 metrelik dev piton...
İşte Azerbaycan'ın yeni ganimetleri
İşte Azerbaycan'ın yeni ganimetleri
Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi!
Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi!
Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu
Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu
Köşeye sıkışan Ermeni özel kuvvetleri böyle kaçtı
Köşeye sıkışan Ermeni özel kuvvetleri böyle kaçtı
Daha Fazla Video Göster