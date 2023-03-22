Meksika’da kaçak havai fişek üretilen evde patlama: 10 ölü!

Meksika'da, kaçak havai fişek üretimi yapılan bir evde şiddetli bir patlama yaşandı. Olayda 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yetkililer bölgede çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN