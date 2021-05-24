24 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da iki metro çarpıştı: 200'den fazla yaralı var

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da iki metro çarpıştı: 200'den fazla yaralı var

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2021 19:21
Güncelleme:24.05.2021 19:30
Son dakika dünya haberi... Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da iki metronun yer altında kafa kafaya çarpışması sonucu 200’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki metro hattında iki trenin çarpışması sonucu 213 kişi yaralandı.

Kazanın ardından basına konuşan Ulaştırma Bakanı Wee Ka Siong, test sürüşü yapan boş trenin raydan çıkarak karşıdan gelen yolcuların olduğu trenle çarpıştığını açıkladı.

Çarpışmanın yerel saatle 20.33'de meydana geldiğini belirten Bakan Wee, 166 kişinin hafif yaralandığını, 47 kişinin ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığı, kazanın nedeninin araştırıldığını belirterek, halktan sakin olmalarını istedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Korkunç kaza! 200'den fazla yaralı
Korkunç kaza! 200'den fazla yaralı
Bomba yüklü motosiklet patladı
Bomba yüklü motosiklet patladı
Kısıtlamalardan kaçmak için uçakta düğün yaptılar
Kısıtlamalardan kaçmak için uçakta düğün yaptılar
Haşdi Şabi’den Türkiye’ye tehdit
Haşdi Şabi’den Türkiye’ye tehdit
PKK’ya karşı birlik toplantısı
PKK’ya karşı birlik toplantısı
Irak'tan Filistin'e destek açıklaması
Irak'tan Filistin'e destek açıklaması
21 sporcu hayatını kaybetti
21 sporcu hayatını kaybetti
ABD Başkan Yardımcısı'nın hareketi olay oldu
ABD Başkan Yardımcısı'nın hareketi olay oldu
Teleferik faciasında 13 kişi hayatını kaybetti
Teleferik faciasında 13 kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA | Rusya’da büyük şok! Kaplan sirkte eğitmenine saldırdı
SON DAKİKA | Rusya’da büyük şok! Kaplan sirkte eğitmenine saldırdı
Teleferik metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Teleferik metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Doğu Kudüs’te İsrail terörü!
Doğu Kudüs’te İsrail terörü!
Daha Fazla Video Göster