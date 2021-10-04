Macron soykırımı küçümsedi Türkiye’yi hedef aldı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 132 yıllık Cezair sömürüsünün yaşattıklarını Fransa nefreti oluşturmak için dezenformasyon olarak tanımladı. Beş milyondan fazla Cezairlinin öldüğü sömürü döneminden önce ‘Cezair’ diye bir ulusun olmadığını iddia etti Osmanlı’yı hedef aldı. Macron’un bu söylemleri diplomatik geriliminin dozunun artmasına neden oldu. Peki Fransa Cezair’de hangi insanlık suçlarını işledi?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN