ABD basınından İran iddiası! Trump yönetimi suikast seçeneğini değerlendiriyor

ABD ile İran arasındaki savaşta yeni bir iddia gündeme geldi. ABD merkezli NBC News'in haberine göre Trump yönetimi, İran'ın üst düzey isimlerine yönelik suikast seçeneğini değerlendiriyor. Saldırıların başarılı olması halinde savaşın sona ermesinin gündeme gelebileceği öne sürülürken başarısızlık durumunda ise İran halkının yönetime verdiği desteğin artmasından endişe ediliyor.