Libya mutabakatına karşı sinsi plan! Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hedef alan ittifakın şifreleri A Haber’de

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa, Doğu Akdeniz'de Türkiye-Libya mutabakatını hedef alan yeni bir hamle için aynı denklemde buluştu. Girit ile Güney Kıbrıs arasındaki deniz altı elektrik kablosu projesinin Ankara'nın deniz yetki alanlarını bypass etmek amacıyla kullanılması gündeme gelirken, A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Fransız şirketlerinin sürece dahil olması ve Fransa'nın bölgeye askeri varlık göndermesi için girişimlerde bulunduğu iddialarını gündeme getirdi.