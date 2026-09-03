Gazze'deki insanlık dramından etkilendi: Alman Denise Müslüman oldu

Almanya'da yaşayan 32 yaşındaki 4 çocuk annesi Denise Çakıcı, Gazze'deki insanlık dramından etkilenerek İslam'ı araştırmaya başladı. Eşi ve yakınlarından aldığı bilgilerin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i okuyarak araştırmalarını sürdüren Çakıcı, Müslüman olmaya karar verdi. Eşi Yusuf Çakıcı ile Gaziantep İl Müftülüğüne başvuran Denise Çakıcı, düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve "Sena" ismini aldı.