Kriz nasıl büyük bir savaşa dönüştü? Körfez savaşı Irak’ı nasıl değiştirdi?

Orta Doğu'nun kaderini değiştiren en önemli olaylardan biri birinci Körfez Savaşı’ydı. ABD öncülüğündeki koalisyon gücünün 31 yıl önce Irak'a karşı düzenlediği harekattan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Peki savaşın fitili nasıl ateşlendi? İşte tüm detaylar…

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