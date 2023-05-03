03 Mayıs 2023, Çarşamba
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Kremlin’e İHA’larla saldırı | Rusya: Saldırı Putin’e suikast girişimi! Saldırı ne anlama geliyor?
Rusya, Kremlin'e İHA'larla saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Saldırıyı Putin'e karşı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz." denildi. Peki saldırı ne anlama geliyor? Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi. Caşın, “Yetkiler tarafından açıklamalar yapıldı 5 Mayıs’ta tabi tahıl anlaşması konuşulacaktı. Bu anlaşma 18 Mayıs’ta bitiyor. Hem Rusya hem dünya gıda güvenliği açısından çok önemliydi. Ben bu saldırının maksatlı olduğunu düşünüyorum. Türkiye bu tarz durumlara karşı tam tersi düşünüyor, Rusya ve Ukrayna savaşını sona erdirmek istiyor. Barışın tesisine çalışan Türkiye’ye karşı da atılan bir mermidir. Bakın Türkiye Milli Savunma Bakanı, bakanlı topluyor diğer taraftan bu sabote ediliyor.” dedi.