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Kraliyet Protokolünü ihlal etti! ABD Başkanı Biden: Kraliçe Elizabeth bana annemi hatırlattı

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Giriş: 14.06.2021 14:03
G7 Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere'ye giden ABD Başkanı Joe Biden, Windsor Kalesi'nde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile görüştü. İngiliz basınında yer alan habere göre, Biden, Kraliyet Protokolünü ihlal etti. Öte yandan Biden görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Kraliçe Elizabeth bana annemi hatırlattı." ifadelerini kullandı.
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