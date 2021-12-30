Kraliyet muhafızının skandal hareketi ülkeyi ikiye böldü! Çocuğu düşürüp yoluna devam etti

Bir Kraliyet muhafızı, yürüyüş sırasında önüne çıkan çocuğa aldırmadı. Yere düşürerek yoluna devam etti. O anlar kameraya yansıdı. Muhafızın davranışı, ülkeyi ikiye böldü.

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