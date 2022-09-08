09 Eylül 2022, Cuma
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Kraliçe Elizabeth'in ölümünü dans ederek kutladılar
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, hayatını kaybetti. Kraliyet ailesi üyelerini taşıyan uçağın İskoçya'ya inişi sırasında, havaalanı personelinin dans ettiği görüntüler, Ada'da infiale neden oldu.