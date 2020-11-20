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Kovid-19 ile sarsılan Fransa'da yeni salgın şoku!

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Giriş: 20.11.2020 14:30
Güncelleme:20.11.2020 15:38
Avrupa'da koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri Fransa... Kovid-19 salgınıyla sarsılan ülkede yeni bir salgın şoku daha patlak verdi. Ülkenin bazı bölgelerinde kuş gribi vakaları tespit edilmeye başlandığı duyuruldu.

Fransa'da Kovid-19 salgını devam ederken, yeni bir gelişme paniğe neden oldu.

Ülkede kuş gribi vakasına rastlandı. Fransız yetkililere göre Yvelines kentinde bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakaları tespit edildi.

Hükümet, bölgede gribin başka hayvanlara bulaşmasını engellemek için ulusal çapta önlemlerin artırılması talimatını verdi.

Fransa'da Korsika bölgesinde de geçtiğimiz aylarda kuş gribi vakalarına rastlanmıştı. Çiftliklerde bulunan milyonlarca tavuk itlaf edilmişti.

Kasım ayının başında da ülkede onlarca bölgede kümes hayvanlarının karantinaya alınması veya güvenlik ağıyla korunması zorunlu kılınmıştı.

Fransa'da 2015 ve 2016 kış mevsimlerinde görülen iki kuş gribi salgınında milyonlarca hayvan itlaf edilmişti.

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