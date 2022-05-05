Köprüye füzeli saldırı! Rusya - Ukrayna savaşından yeni görüntüler

Savaş ve yıkımla dolu 70 günün geride kaldığı Ukrayna'da, Rusya'nın saldıları ülkenin doğusuna yoğunlaşmış durumda. Sıcak çatışmaların sürdüğü cephe hattında son durum ne? Dünyanın gözü yüzlerce sivilin mahsur kaldığı Azovstal çelik fabrikasında. Rusya Savunma Bakanlığı, bugünden itibaren sivillerin tahliyesi için 3 günlük insani koridor açılacağını duyurdu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

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