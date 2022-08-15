Kongre binası bariyerlerine çarptı! Polislerin geldiğini görünce intihar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi, arabasıyla kongre binasına girmeye çalışırken, bariyerlere çarptı. Kısa sürede alev alan aracın içinden çıkan sürücü, polislerin kendisine doğru yaklaştığını görünce silahını çıkararak önce havaya ateş etti, daha sonra kendisini vurdu.

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