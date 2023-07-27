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Komşu yanıyor | 13 günde 600’den fazla yangın! Ölü sayısı 4’e çıktı

A Haber
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Giriş: 27.07.2023 09:28
Son dakika haberleri… Yunanistan'da orman yangınları halen kontrol altına alınamadı. Rodos Adası’nda yangın 9 gündür sürerken yangınlarda ölenlerin sayısı 4’e çıktı. Son durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin anlattı.
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