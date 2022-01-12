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Komşu ülkede sokaklar karıştı! Protestocular Meclis'i basmaya kalktı

İHA
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Giriş: 12.01.2022 20:16
Güncelleme:12.01.2022 20:17
Bulgaristan'da korona virüs tedbirlerine tepki gösteren bine yakın protestocunun başkent Sofya'daki parlamento binasına girmeye çalışmasıyla arbede çıktı. Protestocular parlamento önündeki polis barikatını aşarken, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

Bulgaristan'da Covid-19 kısıtlamalarına karşı çıkan protestocular, başkent Sofya'daki parlamento binası önünde toplandı. Ağırlıklı olarak ulusalcı Yeniden Doğuş Partisi'nin (Vazrazhdane) destekçilerinden olan göstericiler, hükümetin korona virüs önlemlerini ve aşısını protesto etti. Bulgaristan bayrağı taşıyan ve şarkı söyleyen bine yakın protestocu, zorunlu maske kullanımının sonlandırılmasını ve yeşil geçiş belgesinin kaldırılmasını istedi. Parlamentoya girmeye çalışan protestoculara polis müdahalesi gecikmedi. Protestocular polis barikatını aşmayı başardı, ancak binaya giremedi. Çıkan olaylarda aralarında polis memurlarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Protestocular geri püskürtülürken, polis parlamento binasını kordon altına aldı. Korona virüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğu olduğu gerekçesiyle karantinaya girdiği evinden açıklama yapan Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ise protestoculara sükunet çağrısında bulundu. Başbakan Petkov, taleplerini görüşmek üzere protestocuların temsilcilerini Cuma günü ofisine davet etti.

Yeniden Doğuş Partisi lideri Kostadin Kostadinov protesto öncesinde yaptığı açıklamada, "Protestonun amacı kısıtlayıcı önlemleri ve özellikle her şeyden önce anayasaya aykırı yeşil belgeyi kaldırmak" ifadelerini kullanmıştı.

AB'DE AŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK ÜLKE
Günlük vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği Bulgaristan'da 7 milyonluk nüfusunun yalnızca üçte biri Covid-19'a karşı 2 doz aşı yaptırdı. Ülke, 27 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) ülkeleri arasında en az aşılama oranın sahip ülke konumunda bulunuyor. Salgının başlangıcından bu yana toplam 794 bin 240 korona virüs vakasının görüldüğü Bulgaristan'da 31 bin 761 kişi hayatını kaybetti.

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