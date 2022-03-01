Kiev sokaklarında siren sesleri! Kum ve demirden barikatlar kuruluyor!

Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev şehrini vuracağını açıklamasının ardından A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Kiev'deki son gelişmeleri canlı yayında paylaştı. Kavasoğlu bölgede üst üste patlamaların yaşandığını söylerken, şehrin sokaklarındaki yollarda kum ve demir barikatların kurulduğunu ifade etti. Kavasoğlu ayrıca özel kuvvetlerin de şehrin çeşitli yerlerine yerleştiği ve siperler oluşturduğunun altını çizdi. İşte Rusya - Ukrayna savaşında son durum...