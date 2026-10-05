Katil Netanyahu cep telefonu üzerinden tehdit mi etti? A Haber'de çarpıcı uyarı: Türkiye seçim güvenliğine yönelik önlem almalı

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katıldığı bir televizyon programında cep telefonlarını hedef alarak “İsrail'in bir parçası” ifadesini kullanması dikkat çekti. A Haber'e konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever, söz konusu açıklamaların korku oluşturmayı amaçlayan bir algı operasyonu olduğunu belirterek özellikle sosyal medya şirketlerinin doğrudan birer güvenlik açığı oluşturduğunu ve modern savaşlarda kişisel verilerin hedef alındığını vurguladı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu ise dünyada birçok siyasi lidere ve seçim süreçlerine yönelik İsrail tarafından propaganda faaliyetleri yürütüldüğünü ifade ederek Türkiye'nin de seçim güvenliği konusunda önlemlerini artırması çağrısında bulundu.