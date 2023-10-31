31 Ekim 2023, Salı
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Katil İsrail'e Cibaliye'den yükselen feryat: Allah’ım 3 çocuğum öldü
A HABER ÖZEL | ABD destekli Siyonist İsrail, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım işliyor. Binlerce masum sivilin kanına giren bu alçak terör devleti genç, yaşlı demeden katlediyor. Bu akşamüzeri ise İsrail savaş uçakları masum sivillerin yerleşim olanı Cibaliye mülteci kampını hedef aldı. 100'den fazla sivilin can verdiği katliamın yaşandığı yerden acılı babanın feryadı yükseldi. Yürekleri dağlayan görüntülerde baba, "Allah'ım 3 çocuğum öldü. Beni bırakın. Nerden bulacağım onları? Babacığım Babacığım! Neredeler?" cümleleri ile sinir krizi geçirdi.