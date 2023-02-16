Karsu'dan canlı yayında duygulandıran şarkı: 'Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen?'

Hollanda’da, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen ulusal eylem gününde, televizyon kanallarının 2 saatlik ortak yayını sırasında yaklaşık 88 milyon 921 bin 469 Euro para toplandı. Türk müzisyen Karsu Dönmez ortak yayından Neşet Ertaş’ın, “Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?” türküsünü seslendirdi.