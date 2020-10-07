07 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz

Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2020 12:13
Güncelleme:07.10.2020 15:34
30 yıldır Ermeni işgali altındaki Karabağ'da ilerleyişini sürdüren Azerbaycan askerleri, topraklarını bir bir geri almaya devam ediyor. İşgalden kurtarılan köylerden birinde yaşayan bir Ermeni kadın, Azerbaycan güçlerini 'Evinize hoş geldiniz' sözleriyle karşıladı.

Azerbaycan askerleri, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını alarak Dağlık Karabağ'daki hakimiyetini sağlama yolunda ilerliyor.

Bu zamana kadar 22 yerin Ermeni işgalinden kurtarıldığı Dağlık Karabağ hattında Azerbaycan askerleri, köylerdeki Ermeniler ile de görüşüyor.

AZERBAYCAN ASKERİ, ERMENİLERLE KONUŞTU
Azerbaycan askerlerinin de işgalden kurtarılan bölgelerdeki Ermeni halkı ile samimi ilişkileri dikkat çekti.

"EVİNİZE HOŞGELDİNİZ"
Karabağ'da işgalden kurtarılan köyde Ermeni bir kadınla konuşan Azerbaycan askerinin 'Nerelisin?' sorusu üzerine gelişen diyalog sonucu Ermeni kadın, "Erivanlıyım, burada mağazada çalışıyorum." cevabını verdi.

Azerbaycan askerinin, "Biz Azerbaycan askeriyiz, kendi vatanımızdayız." ifadeleri üzerine Ermeni kadın, "O zaman evinize hoşgeldiniz." dedi.

Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı
Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı
Tarihe tanıklık eden isim öldü!
Tarihe tanıklık eden isim öldü!
Uçağı birbirine kattı!
Uçağı birbirine kattı!
Ermenistan Tochka-U ile saldırıyor
Ermenistan "Tochka-U" ile saldırıyor
Azerbaycan o bölgeden sıcak görüntüleri paylaştı
Azerbaycan o bölgeden sıcak görüntüleri paylaştı
Azerbaycan yeni görüntüleri paylaştı
Azerbaycan yeni görüntüleri paylaştı
Suriye'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suriye'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sözde meydan okuyacaktı! Ermeni'nin kaçışı kamerada
Sözde meydan okuyacaktı! Ermeni'nin kaçışı kamerada
Kırgızistan seçimleri iptal edildi!
Kırgızistan seçimleri iptal edildi!
Kırgızistan'da ortalık karıştı! İşgal ettiler
Kırgızistan'da ortalık karıştı! İşgal ettiler
Koronavirüse yakalanan Trump taburcu oldu
Koronavirüse yakalanan Trump taburcu oldu
A Haber Gence'de! İşte Ermenistan'ın fırlattığı füze
A Haber Gence'de! İşte Ermenistan'ın fırlattığı füze
Daha Fazla Video Göster