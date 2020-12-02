Kan donduran olay! Çocuğunu 28 yıl evinde kilitli tuttu

İsveç akılalmaz bir iddiayla sarsıldı. Yetmişli yaşlardaki bir şahsın 41 yaşındaki çocuğunu 28 yıl evde kilitli tuttuğu öne sürüldü. Bir akrabalarının ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda şahıs 28 yıl alıkoymaktan gözaltına alındı.

İsveç akılalmaz bir iddiayla sarsıldı. Yetmişli yaşlardaki bir şahsın 41 yaşındaki çocuğunu 28 yıl evde kilitli tuttuğu öne sürüldü. Bir akrabalarının ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda şahıs 28 yıl alıkoymaktan gözaltına alındı.