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Kan donduran olay! Çocuğunu 28 yıl evinde kilitli tuttu

A Haber
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Giriş: 02.12.2020 08:54
Güncelleme:02.12.2020 09:26
İsveç akılalmaz bir iddiayla sarsıldı. Yetmişli yaşlardaki bir şahsın 41 yaşındaki çocuğunu 28 yıl evde kilitli tuttuğu öne sürüldü. Bir akrabalarının ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda şahıs 28 yıl alıkoymaktan gözaltına alındı.

İsveç akılalmaz bir iddiayla sarsıldı. Yetmişli yaşlardaki bir şahsın 41 yaşındaki çocuğunu 28 yıl evde kilitli tuttuğu öne sürüldü. Bir akrabalarının ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda şahıs 28 yıl alıkoymaktan gözaltına alındı.

Kan donduran olay! Çocuğunu 28 yıl evinde kilitli tuttu KAN DONDURAN OLAY! ÇOCUĞUNU 28 YIL EVİNDE KİLİTLİ TUTTU

Çocuğunu 28 yıl evinde kilitli tuttu
Çocuğunu 28 yıl evinde kilitli tuttu
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