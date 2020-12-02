Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kan donduran olay! Çocuğunu 28 yıl evinde kilitli tuttu Kan donduran olay! Çocuğunu 28 yıl evinde kilitli tuttu İsveç akılalmaz bir iddiayla sarsıldı. Yetmişli yaşlardaki bir şahsın 41 yaşındaki çocuğunu 28 yıl evde kilitli tuttuğu öne sürüldü. Bir akrabalarının ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda şahıs 28 yıl alıkoymaktan gözaltına alındı. Giriş Tarihi: 02.12.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 09:26
Akıllara durgunluk veren olay İsveç'te yaşandı. 70'li yaşlardaki bir kadın oğlunu eve kilitlediği gerekçesiyle akrabası tarafından polise ihbar edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kimliği açıklanmayan akraba yaşlı kadının evine gittiğinde, 41 yaşındaki adamı battaniye ve yastıklar üzerinde oturur buldu.
İddiaya göre adamın bacaklarında yaralar vardı zar zor yürüyebiliyordu neredeyse hiç dişleri yoktu ve konuşma yeteneği sınırlıydı.
Şüpheler üzerine savcılık soruşturma başlattı.
Bir yetkili
"Bu kadın muhtemelen, oğlunun özgürlüğüne engel olmuş. Ayrıca oğlunun vücudunda derin yaralara ve hastalığa neden olmuş. Fakat olayı anlamak için yaşlı kadını da dinlemeliyiz." dedi.