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Kalkış yapan uçağın tekeri düştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 13:57
Amerikan havayolu United Airlines'a ait yolcu uçağının kalkıştan saniyeler sonra lastiği düştü. San Francisco'dan Japonya'ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, Los Angeles'a acil iniş yaptı.
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