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Kahraman çocuğa süper kahramandan davet

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Giriş: 21.07.2020 08:56
Güncelleme:21.07.2020 09:01
ABD’de kardeşini köpek saldırısından kurtaran 6 yaşındaki çocuğu, Örümcek Adam’ın yıldızı Tom Holland, film setine davet etti.

ABD'nin Wyoming eyaletinde, 4 yaşındaki kız kardeşine bir köpeğin saldırmasının ardından onu yoldan çekmesiyle köpeğin saldırısına uğrayan ve yüzüne 90'dan fazla dikiş atılan Örümcek Adam hayranı 6 yaşındaki Bridger Walker'ı, filmin yıldızı Tom Holland, ailesini arayarak Spider-Man 3'ün setine davet etti.

Kahraman çocuğa süper kahramandan davet KAHRAMAN ÇOCUĞA SÜPER KAHRAMANDAN DAVET

Teyzesinin neden böyle bir şey yaptığına dair sorusuna Bridger, "Eğer birinin ölmesi gerekiyorsa onun ben olmam gerektiğini düşündüm" demişti.

Bridger'ın büyük hayranı olduğu Marvel'da ve Avengers'da yer alan oyunculardan Chris Evans, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr. gibi Marvel oyuncuları onu tebrik eden videolar yayımlamıştı.

Kaptan Amerika'yı canlandıran Chris Evans karakterinin kullandığı kalkanın birebir kopyasını göndereceğine söz vermişti.

Bridger'ın teyzesi, Holland'ın aramasına yönelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ünlü oyuncunun söylediği, "Hepimiz seninle gurur duyuyoruz ve küçük kardeşin senin gibi birine sahip olduğu için çok şanslı. Yaptığın şey inanılmaz. Kendinle gurur duymalısın" bu sözleri paylaştı.

Kardeşini köpek saldırısından kurtaran 6 yaşındaki Bridger Walker sosyal medyada pek çok kişi tarafından kahraman ilan edildi.

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