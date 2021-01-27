Joe Biden'ın kalemle imtihanı! Trump'ı aratmayacak...

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı gündeme bomba gibi düştü. Biden, 4 yeni kararnameye imza attığı kalemi bir türlü cebine koyamadı. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken Joe Biden daha sonra kalemi pantolon cebine koymayı tercih etti. Biden'ın bu hareketi Trump'ı aratmayacağı yorumlarına neden oldu.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, görevdeyken sakarlıklarıyla sık sık gündeme geliyordu.

Biden da göreve geleli 1 hafta olmadan Trump'ı aratmayacağının sinyalini verdi.

ABD Başkanı Biden, 4 yeni kararnameye imzasını attı. Biden'ın imza sonrasında kalemi cebine koyamadığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, gerçekleştirdiği basın toplantısı sonrasında 4 kararnameyi daha imzaladı.

Biden, imzasını attığı kalemi cebine geri koymaya çalışırken ise zor anlar yaşadı.

O anların kaydedildiği videoda, kalemle imtihanı sosyal medyada gündem konusu olan Biden'ın, ceket cebinde başarılı olamayınca kalemi pantolon cebine iliştirdiği görülüyor.