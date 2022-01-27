Japonya’dan Kuzey Kore’ye füze notası

Kuzey Kore, iki yeni balistik füze denemesi gerçekleştirerek bir kez daha bölgede tansiyonun yükselmesine sebep oldu. Böylece bir ay içerisinde yapılan deneme sayısı altıya yükseldi. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeye ilişkin protesto notası gönderdiklerini söyledi.

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