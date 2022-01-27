27 Ocak 2022, Perşembe
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Japonya’dan Kuzey Kore’ye füze notası
Kuzey Kore, iki yeni balistik füze denemesi gerçekleştirerek bir kez daha bölgede tansiyonun yükselmesine sebep oldu. Böylece bir ay içerisinde yapılan deneme sayısı altıya yükseldi. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeye ilişkin protesto notası gönderdiklerini söyledi.