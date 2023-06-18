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James Franklin Jeffrey’den A Haber’e özel açıklamalar: Başkan Erdoğan ve Bakan Hakan Fidan...

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 18.06.2023 00:58
ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi James Franklin Jeffrey, A Haber'e özel dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye'nin yeni dönemki dış politika hedeflerini "Türkiye bir istikrar adası olma yolunda" şeklinde tanımlayan Jeffrey, Türk-Amerikan ilişkileri, F-16 ve İsveç'in NATO üyeliği tartışmasına ilişkin de özel yorumlarda bulundu. Seçim sonrası Başkan Erdoğan ile Biden arasındaki diyaloğa da değinen Jeffrey, diğer yandan Başkan Erdoğan’ın yani Kabinesi’nde Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen eski MİT Başkanı Hakan Fidan ile ilgili de çarpıcı tespitlere imza attı.
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