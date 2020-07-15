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İzleyenleri şaşkına çevirdi! Haberleri sunarken başına öyle bir şey geldi ki...

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Giriş: 15.07.2020 17:18
Güncelleme:15.07.2020 17:23
Ukrayna’da haberleri sunan Mariçka Padolko'nun dişi, kameralar karşısındayken yerinden çıktı. Padolko’nun başına gelen ve yüzlerde tebessüm oluşturan bu olay, Ukrayna’da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ukrayna'da bir televizyon kanalında haber sunan Mariçka Padolko, görevi başındayken takma dişinin azizliğine uğrayarak talihsiz bir iş kazası yaşadı.

Haberleri sunduğu esnada dişi yerinden çıkan tecrübeli gazeteci, hiçbir şey olmamış gibi haberleri sunmaya devam etti. Padolko'nun başına gelen ve yüzlerde tebessüm oluşturan bu olay, Ukrayna'da sosyal medyanın gündemine oturdu.

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