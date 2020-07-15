- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İzleyenleri şaşkına çevirdi! Haberleri sunarken başına öyle bir şey geldi ki...
Ukrayna’da haberleri sunan Mariçka Padolko'nun dişi, kameralar karşısındayken yerinden çıktı. Padolko’nun başına gelen ve yüzlerde tebessüm oluşturan bu olay, Ukrayna’da sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ukrayna'da bir televizyon kanalında haber sunan Mariçka Padolko, görevi başındayken takma dişinin azizliğine uğrayarak talihsiz bir iş kazası yaşadı.
Haberleri sunduğu esnada dişi yerinden çıkan tecrübeli gazeteci, hiçbir şey olmamış gibi haberleri sunmaya devam etti. Padolko'nun başına gelen ve yüzlerde tebessüm oluşturan bu olay, Ukrayna'da sosyal medyanın gündemine oturdu.