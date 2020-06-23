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İtalya'da polisten büyük skandal! Tunuslu gençleri birbirlerine tokatlattırdı | Video izle

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Giriş: 23.06.2020 13:13
İtalya’nın Agrigento kentinde polis, Tunuslu iki genci birbirlerine tokatlattırdı. Olayın İtalyan medyasında geniş yankı uyandırmasının ardından polis açığa alındı.

ABD'de siyahi George Floyd'un Amerikan polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından benzer görüntüler İtalya'dan geldi.

İtalyan medyasında dolaşan görüntüleri, polis şiddetinin boyut değiştirdiğini gözler önüne serdi.

TUNUSLU GENÇLERİ BİRBİRLERİNE TOKATLATTIRDI

İtalya'nın Agrigento kentinde çekilen görüntülerde, İtalyan polisi İki Tunuslu mülteci genci, polisler ve diğer mültecilerin önünde birbirlerini dövdürdü. Amatör kamera görüntülerinde, İtalyan polisi önce Tunuslu gençlerden birine diğerine tokat atmasını söylüyor.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Tunuslu genç, arkadaşına yavaşça bir tokat attıktan sonra polis, tokat atan Tunuslu gence şiddetli bir tokat atarak sert bir şekilde tokat atmasını söylüyor. Gençlerin birbirlerine tokat atmasını söyleyen polis, gençlerin birbirlerine hafif şekilde tokat atmasından memnun olmayarak her iki genci de şiddetli bir şekilde tokatlıyor. Tunuslu gençlerden biri aldığı tokat darbelerinin ardından kulağını tutarak yere oturuyor.

Olayın İtalyan medyasında geniş yankı uyandırmasının ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve polisin açığa aldığı öğrenildi.

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