İsrail’in yalanları elinde patladı! Gazze soykırımını böyle örtbas etmeye çalıştılar: Her şey sahte çıktı

İsrail Gazze Filistin son durum: İsrail'in Gazzeli halkı yok etmeye yönelik başlattığı saldırılar akılalmaz boyutlara ulaştı. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen 17 Ekim'deki Gazze hastane saldırısında yüzlerce masum canı acımasızca katleden İsrail, yarattığı vahşetin suçunu üzerinden atmaya çalıştı. Korkunç kıyımın ardından "Biz yapmadık onlar kendi kendilerini vurdu" diyen İsrail'in, sahte ses kayıtları ve eksik görüntülerle dünya kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı ifşa oldu.