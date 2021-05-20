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İsrail'in BM'den "kaçış" anı! Gilad Erdan salonu terk etti...

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Giriş: 20.05.2021 19:05
Güncelleme:20.05.2021 19:08
Filistin-İsrail arasındaki çatışmaları görüşmek üzere toplanacak BM Genel Kurulu öncesi yapılan toplantıda, İsrail BM Temsilcisi Gilad Erdan, Filistinli mevkidaşı Riyad Mansur’un konuşması sırasında salonu terk etti. Öte yandan Gilad, geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen Genel Kurul toplantısında ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında da salonu terk etmişti.

İsrail ile Filistin arasında şiddetli çatışmalar devam ederken, BM Genel Kurulu ABD'nin New York kentinde İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları görüşmek üzere bir araya geldi.

YİNE KAÇTI!

Genel Kurul öncesi yapılan toplantıda ise İsrail BM Temsilcisi Gilad Erdan, Filistinli mevkidaşı Riyad Mansur'un konuşması sırasında salonu terk etti.

Gilad'ın salonu terk ettiği anlar ise saniye saniye kayıt altına alındı.

Öte yandan Gilad, geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen Genel Kurul toplantısında ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında da salonu terk etmişti.

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