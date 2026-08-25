İsrail'in 1967'den günümüze Suriye'deki işgalleri: Kirli ittifak belgelerle deşifre oldu

İsrail’in Suriye topraklarındaki işgal politikası ve Türkiye’yi hedef alan açıklamaları bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. Katil Netanyahu ve İsrail kabinesinin Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamaları dikkat çekerken, Suriye'ye yönelik saldırıların süreceğini belirtmesi İsrail'in Şam'a yönelik planlarını gündeme getirdi. A Haber'de Tel Aviv'in 1967'den günümüze kadar Suriye'de gerçekleştirdiği saldırılar ele alınırken gazeteci Mete Sohtaoğlu, konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sohtaoğlu saldırıları kronolojik olarak ele alırken Suriye devlet belgelerine yansıyan evraklarda Esad rejiminin İsrail ile iş birliği içinde olduğunun ortaya çıktığını belirtti.