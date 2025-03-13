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İsrail’den Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı! Çok sayıda yaralı var | A Haber sıcak bölgede

İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı! Çok sayıda yaralı var | A Haber sıcak bölgede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.03.2025 18:13
Güncelleme:13.03.2025 18:13
İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi.Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi. Şam'daki hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre söz konusu saldırıda 8 kişi yaralandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgeden aktardı.
İsrail’den Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı! Çok sayıda yaralı var | A Haber sıcak bölgede
İsrail’den Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı! A Haber sıcak bölgede
İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı! A Haber sıcak bölgede
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