13 Mart 2025, Perşembe
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İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı! Çok sayıda yaralı var | A Haber sıcak bölgede
İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi.Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi. Şam'daki hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre söz konusu saldırıda 8 kişi yaralandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgeden aktardı.