04 Ekim 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İsrail'den Sumud'un son teknesine baskın!
İsrail güçleri, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na bağlı son tekneye baskın düzenledi. Baskın anları tekneden canlı yayımlandı; kısa süre sonra tekneyle bağlantı kesildi. Teknedeki Türk aktivist Emine Güneş, baskından hemen önce A Haber’e bağlanarak kendilerine yaklaşan İsrail gemilerini göstermişti.