04 Ekim 2025, Cumartesi

İsrail'den Sumud'un son teknesine baskın!

İsrail'den Sumud'un son teknesine baskın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 10:04
İsrail güçleri, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na bağlı son tekneye baskın düzenledi. Baskın anları tekneden canlı yayımlandı; kısa süre sonra tekneyle bağlantı kesildi. Teknedeki Türk aktivist Emine Güneş, baskından hemen önce A Haber’e bağlanarak kendilerine yaklaşan İsrail gemilerini göstermişti.
